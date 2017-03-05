Полномочия премьер-министра Японии продлили до девяти лет

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии официально приняла решение внести изменения в собственный устав, продлив с шести до девяти лет срок предельных полномочий ее председателя, который одновременно занимает и кресло главы правительства. Соответствующее решение было принято на съезде ЛДП, который открылся в Токио, передает ТАСС.

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«Это уже пятый съезд ЛДП, который я возглавляю. И именно поэтому я клянусь, что не забуду того настроения, с которым возглавил партию», - подчеркнул в своей речи на съезде Синдзо Абэ.

Он также напомнил, что в прошлом году ЛДП наконец смогла получить большинство в верхней палате парламента - впервые за 27 лет.

«Нам понадобилось более четверти века, чтобы восстановить однажды утраченное доверие, - я не забуду того волнения, которое принесла нам победа и продолжу целенаправленно двигаться вперед», - добавил он.

Принятое решение позволит Синдзо Абэ, который сейчас занимает должность премьер-министра Японии, не уходить в отставку в 2018 году. Абэ вновь сможет выдвинуть собственную кандидатуру на внутренних выборах и в перспективе остаться на премьерском посту вплоть до 2021 года.

Глава японских либерал-демократов занял свою должность в 2012 году после убедительной победы своей партии над Демократической партией (ДП) Японии на всеобщих выборах и по действующему уставу должен пойти в сентябре 2018 года. Однако его сторонники партии неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также летней Олимпиады, которая пройдет в Токио в 2020 году.