Прекращение огня в Газе возможно сегодня вечером

Как сообщили в четверг вечером израильской газете Yedioth Ahronoth неназванные источники в палестинских структурах, Израиль и ХАМАС достигли договоренности о двухнедельном перемирии. По их сведениям, оно должно вступить в силу в течение 72 часов начиная с вечера 15 января.

Израиль якобы потребует полного прекращения террористической деятельности как от ХАМАС, так и от других палестинских движений, а также представит список из пяти тысяч человек, которым будет запрещено пересекать границу сектора Газа с Египтом, пишет Лента.ру.

Однако, если за оговоренный для перемирия срок урегулировать все вопросы не удастся, высока вероятность того, что военные действия возобновятся.

Сегодня же Израиль получит от США гарантии активизации борьбы с контрабандой оружия в сектор Газа, сообщил РИА Новости источник в окружении главы израильского МИД Ципи Ливни.

Соглашение с американцами решает, по его словам, одну из двух главных - наряду с "наказанием ХАМАС за ракетные обстрелы" - задач, которые ставил перед собой Израиль, начиная 20 дней назад операцию против палестинских боевиков.

"Соединенные Штаты берут на себя обязательство мобилизовать мировое сообщество, включая европейские страны, на борьбу с контрабандой оружия из Ирана в Газу. Соглашение должно быть подписано в пятницу", - сказал собеседник агентства.

"Это будет первый раз, когда США и мировое сообщество активно возьмутся за главную для нас проблему - передачу Ираном в распоряжение ХАМАС ракет и других видов оружия дальнего радиуса действия", - продолжил он.

По сведениям газеты "Гаарец", гарантии, которые надеется получить Израиль, включают сотрудничество с разведкой США в выявлении контрабандистской сети, патрулирование международными силами, возможно, с подключением НАТО, маршрутов переправки оружия, передачу Египту технических средств для выявления контрабандистских туннелей, проходящих под границей с сектором Газа.

"Все это позволит нам рассмотреть возможность прекращения боевых действий в Газе, если, конечно, ХАМАС также остановит огонь. Если мы достигаем первой цели, и ХАМАС прекращает обстрелы, достигаем второй, которая заключается в пресечении контрабанды оружия с помощью международного режима, то мы останавливаем операцию в Газе на этой стадии и смотрим, что будет дальше", - сказал источник.

Два дня назад после переговоров с египетскими посредниками ХАМАС объявил о принципиальном согласии на прекращение огня. Накануне Каир посетил представитель министерства обороны Израиля Амос Гилад, также обсуждавший с египтянами параметры готовящегося перемирия.

Подписание соглашения с США намечено на пятницу. Для этого в Вашингтон прилетела глава МИД Ципи Ливни.