Администрация Трампа предложила на пост советника по вопросам РФ "трезвого критика" Путина - СМИ

Как сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на официального представителя Белого дома, решение нанять Фиону Хилл, старшего научного сотрудника Института Брукингса на одно из топовых рабочих мест правительства, что касается отношений между Россией и США, скорее всего, продиктовано ситуацией в Конгрессе, где республиканцы и демократы выразили единое беспокойство возможными контактами администрации Трампа с российскими официальными лицами во время президентской кампании.

Хилл имеет двойное гражданство – США и Великобритании и является бывшим сотрудником американской разведки (с 2006 по 2009). Она делала критические замечания относительно путинских автократических тенденций и стремлений РФ к "ослаблению президентства США".

"Шантаж и запугивание является частью его инструментов в торговле", – писала она в колонке прошлым летом, объясняя интерес Путина во вмешательстве в президентские выборы в США.

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В 2013 году, говоря о Путине, она предупредила политиков, что не стоит недооценивать российского «стронгмена», учитывая его стратегическую хитрость и умение находить слабые места у противников, полученные во время работы в КГБ.

После выборов президента Дональда Трампа в ноябре, она отвергла возможность драматического сближения с Россией, учитывая присущие отличия между Вашингтоном и Москвой.

Представитель Республиканской партии в Сенате сообщил изданию, что назначение Хилл успокоит республиканцев, что настороженно относятся к связям Флинна с Россией.

Напомним, Майкл Флинн, занимавший должность советника президента США по национальной безопасности, 13 февраля ушел в отставку за то, что дезинформировал окружение Трампа о своем разговоре с послом России Сергеем Кисляком, с которым, как стало известно СМИ, в декабре 2016 года обсуждал санкции.

СМИ сообщали, что Флинн, еще не будучи на государственной должности, обсуждал американские санкции против России, а также сферы возможного сотрудничества с российским послом.