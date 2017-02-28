Трамп сегодня выступит перед американскими конгрессменами и сенаторами

Президент, по всей вероятности, будет говорить о ходе выполнения обещаний, которые были даны им во время предвыборной кампании, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что в целом речь Трампа будет "оптимистической" и "обращенной в будущее". По сведениям, полученным из "источника в администрации президента", маловероятно, что оппоненты Трампа в рядах демократов или однопартийцев-республиканцев услышат в свой адрес какие-либо резкие или критические оценки.

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В прошедший после инаугурации период Трамп неоднократно встречался с руководителями крупных корпораций и большого бизнеса. Возможно, он объявит, что крупные компании США взяли на себя обязательства нанимать на работу прежде всего американцев. Имеются в виду Ford, Boeing и General Motors, которые уже заявили о своих предпочтениях при найме "американских рабочих".

Вслед за выступлением перед обеими палатами Конгресса Трамп, вероятно, отправится в недельное турне по стране, во время которого будет разъяснять свои планы. План такой поездки, однако, пока не обнародован.

Ранее Трамп, выступая на встрече с губернаторами в Белом доме, объяснил свое решение значительно увеличить расходы на оборону тем, что «США должны выигрывать войны».