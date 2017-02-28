Пентагон подал в Белый Дом проект плана победы над "Исламским государством"
01:59, 28 февраля 2017Мир
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Министерство обороны США сообщило, что передало в Белый Дом предварительный план, как нанести поражение экстремистской группировке "Исламское государство".
Иллюстрация / REUTERS
Как сказал представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис, этот план предусматривает широкий круг вопросов, касающихся борьбы с этой группировкой во всем мире, а не только в Сирии и Ираке, передает Радио Свобода.
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США пересматривают свою стратегию борьбы с этой группировкой в более широком плане в то время, когда, по оценкам, главные твердыни "Исламского государства" в городах Ар-Ракка в Сирии и Мосуле в Ираке будут ликвидированы в течение примерно шести месяцев.
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