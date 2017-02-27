Во дворах валяются окровавленные трупы: в Махачкале местные устроили массовый отстрел бездомных собак

В столице Дагестана местные жители устроили массовый отстрел бездомных собак. Как пишет «Новая газета», причиной этого стала якобы смерть девятилетней девочки, тело которой нашли на окраине города.

Издание сообщает, что по одной из версий смерть девочки вызвана именно тем, что ребенка разорвали собаки.

"За несколько дней миллионный город превратился в бойню. Во дворах валяются окровавленные трупы, в подворотнях прячутся раненые животные, жители боятся выпускать своих собак на улице. Мест для передержки раненых собак не хватает, а сведения о них как и раньше поступают непрерывно. Убийцы животных продолжают свой страшный рейд ", - пишет автор.

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В то же время отмечается, что окончательные результаты экспертизы относительно причин смерти девочки будут готовы только в марте. При этом в соцсетях даже созданы специальные сообщества, в которых местные жители призывают к убийству собак.

Сообщается, что «убийцы собак считают себя теми, кто получил от властей добро на безнаказанный садизм отсчет которого начинается с показной бравады».

Напомним, еще один шаг к решению проблемы нехватки продовольствия в России после введения экономических санкций сделан: теперь недостаток польской говядины и испанского хамона решили компенсировать собачьим мясом.

Принадлежит пока не совсем привычный для россиян бизнес предпринимателю из Иркутска Александру Нечаєвиму. По его словам, на ферме выращиваются исключительно собаки азиатской породы нуреонги - они были специально выведены для употребления в пищу. Их мясо в Корее и Китае считается деликатесным и стоит хороших денег.