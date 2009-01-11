Путин: Россия готова участвовать в приватизации ГТС Украины

Россия готова принять участие в приватизации газотранспортной системы Украины, если Киев этого захочет, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в интервью немецкому телеканалу АРД, передает РИА «Новости».

"Мы можем участвовать и в приватизации, если украинское государство этого захочет. Но там фетишируется газотранспортная система. Она считается национальным достоянием, доставшимся чуть ли не с небес, и не подлежит приватизации, но мы можем принять участие в приватизации, если Украина на это решится", - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что ранее Россия делала предложение взять газотранспортную систему в долгосрочную аренду, при которой она бы оставалась в собственности Украины. "От этого только все бы выиграли", - добавил премьер России.

Он отметил, что несколько лет назад Россия, Германия и Украина подписали совместный меморандум о том, чтобы создать международный консорциум с привлечением итальянских, может быть, французских партнеров, который и мог бы взять в аренду украинскую газотранспортную систему.

Интервью В.ПУТИНА выйдет в эфир 14 января.