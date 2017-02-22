ЦРУ заморозило программу поддержки сирийских повстанцев - Reuters

Координируемая ЦРУ военная помощь повстанцам против режима Асада на северо-западе Сирии заморожена после нескольких серьезных исламистских терактов в прошлом месяце. Об этом со ссылкой на источники в повстанческих группировках сообщает Reuters.

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Представители повстанцев заявляют, что никакого официального объяснения не получили, но некоторые из них считают, что финансирование замораживают, чтобы предотвратить попадание денег и оружия в руки радикальных исламистов. При этом в повстанческих группировках надеются, что остановка финансирования временная.

Приостановка помощи которая предполагала зарплаты, обучение, боеприпасы и, в некоторых случаях, управляемые противотанковые ракеты, - это ответ на джихадистские атаки, который не имеет ничего общего с приходом ко власти Дональда Трампа, сообщили агентству двое знакомых с программой ЦРУ американских чиновников.

Reuters получило подтверждения замораживания от пяти группировок, входящих в Свободную сирийскую армию.

Замораживание также связано с проблемами, стоящими перед Свободной сирийской армией (ССА) в ее почти шестилетнем восстании против Асада, которого сейчас поддерживает Россия и Иран. В программе поддержки повстанцев участвовали также Турция, Катар и Саудовская Аравия.