Погибшим в Мосуле смертником оказался бывший узник Гуантанамо

Террористическая организация ИГ два дня назад заявила, что Абу-Закария аль-Британи взорвал бомбу, заложенную в автомобиле, на иракской военной базе Таль Гайсум к юго-западу от Мосула, передает Русская служба Би-би-си.

Смертника опознали как британского гражданина Рональда Фиддлера. Ему было 50 лет, и он был родом из Манчестера. Он также был известен как Джамул-Уддин аль-Харит.

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В 2001 году Фиддлер был задержан в Пакистане американскими военными, а в 2002 году его отправили в Гуантанамо, где главным образом содержатся люди, которых правительство США обвиняют в преступлениях, связанных с терроризмом.

Американские следователи, проводившие его допросы, впоследствии заявили, что он предоставил им важную информацию о деятельности движения "Талибан". Он был освобожден через два года.

По данным британских СМИ, Фиддлер получил от правительства Великобритании около 1 млн фунтов (1,2 млн долларов) компенсации за плохое обращение с ним в Гуантанамо после того, как он вернулся назад.

Журналисты видели документы о присоединении к ИГ, которые Фиддлер подписал в апреле 2014 года, когда перешел сирийско-турецкую границу.

Он добровольно вызвался стать боевиком, заявив, что у него лишь базовые знания ислама.

Его жена в беседе с британгскими журналистами заявила, что она и его пять детей поехали в Сирию, чтобы убедить его вернуться, но он их не послушал. Им пришлось бежать с территории, занятой ИГ, чтобы спастись самим.

Эксперты отмечают, что инцидент ставит под вопрос деятельность некоторых организаций, который помогли Фиддлеру вернуться в Великобританию. Некоторым из этих организаций довольно близка радикальная идеология.

Согласно данным, обнародованным британским правительством, в прошлом году около 850 человек, которые, как считалось представляли угрозу национальной безопасности, отправились на Ближний Восток, чтобы присоединиться к радикальным группировкам. Чуть менее половины из них вернулись в Великобританию, а еще около 15% погибли.