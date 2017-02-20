Нетаньяху: Отношения США и Израиля стали крепче при Трампе

На первом после возвращения из международного турне еженедельном заседании правительства Нетаньяху говорил о своей прошедшей в выходные встрече с Дональдом Трампом, передает Русская служба Би-би-си.

"Союз между Израилем и США всегда был крепким, но - я сказал это там [в Вашингтоне] и говорю вам это здесь - сейчас он стал еще крепче", - заявил премьер Израиля.

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"Я хочу сказать, что в конце нашей встречи с президентом он пожал мне руку и сказал, что во взаимоотношениях Израиля и США начался новый день. Я должен сказать вам, что новый день действительно настал, и это хороший день", - сказал Нетаньяху.

Трамп и Нетаньяху, по словам израильского премьера, нашли общий язык по ряду ближневосточных вопросов, особенно по сдерживанию Ирана.

Касаясь содержательной части диалога, Нетяньяху заявил, что США и Израиль договорились о создании совместных комитетов, которые будут заниматься отношениями между США и Израилем в ряде сфер.

"Мы также создадим совместную группу по вопросу, по которому прежде расходились во взглядах - я, конечно, имею в виду строительство поселений в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан)", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, в январе израильское правительство объявило о строительстве 5,5 тыс. домов в поселениях на Западном берегу реки Иордан и еще 566 домов в Восточном Иерусалиме.

ООН считает эти территории оккупированными, они оказались под контролем Израиля после войны 1967 года. Палестинцы считают эти земли своими.

После объявлений о строительстве новых домов на спорных территориях в Белом доме высказали опасения, что строительство поселений "вряд ли поможет" в достижении мира.

По данным СМИ, Трамп может отступиться от принципа "два государства для двух народов" для достижения мира на Ближнем Востоке.