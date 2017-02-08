ЕС осудил легализацию Израилем поселений на землях палестинцев

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини во вторник, 7 февраля, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сайт Европейской службы внешних дел.

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По словам Могерини, закон легализует нарушения права на собственность палестинцев, а также практически дает разрешение на конфискацию частных земель палестинцев, проживающих на оккупированной Израилем территории. Отмечается, что решение Кнессета "переступает новый и опасный порог". Также Могерини указывает на то, что этот шаг противоречит предыдущим обязательствам израильского правительства и является незаконным в соответствии с международным правом.

Могерини подчеркнула, что, согласно принятой в декабре 2016 года резолюции Совета Безопасности ООН, "ЕС считает израильские поселения на оккупированных палестинских территориях незаконными по международному праву". По ее словам, эти поселения угрожают жизнеспособности варианта "два государства для двух народов" и призвала руководство Израиля воздержаться от имплементации закона.

Одновременно в министерстве иностранных дел Германии заявили о разочаровании вследствие принятия Кнессетом этого закона. "Доверие, которое мы имели к заявлениям израильского правительства о создании двух государств в качестве варианта решения Ближневосточного конфликта. - Ред.), надолго пошатнулось", - говорится в обнародованном 7 февраля заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, израильский парламент 6 февраля большинством голосов принял во втором и третьем чтениях законопроект, который легализует здания, возведенные на землях палестинских арабов. Законопроект поддержали 60 депутатов Кнессета, против проголосовали 52. Один из инициаторов закона Бецалель Смотрич из партии «Байт Иегуди» назвал день голосования историческим.