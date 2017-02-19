Многотысячный митинг в Барселоне: требовали принять больше беженцев

Около 160 тысяч человек приняли участие 18 февраля в митинге в испанском городе Барселона с требованием к правительству разрешить въезд в страну большему количеству беженцев из охваченных войной стран, сообщает Радио Свобода.

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Протестующие развернули в центре города большой флаг с призывами "Хватит отговорок! Примите их сейчас" и "Нет смертям, откройте границы".

Акция была организована группой, которая называет себя "Наш дом – ваш дом".

Хотя власти оценили количество протестующих в 160 тысяч, организаторы заявили, что их было не менее 300 тысяч.

В 2015 году испанское правительство обязалось принять более 17 тысяч беженцев в течение двух лет. Но до сих пор страна дала приют лишь около 1100 беженцам.