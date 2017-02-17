Европарламент проголосовал за создание общей армии ЕС

Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании должности министра финансов ЕС и общей европейской армии. Резолюцию предложил экс-премьер Бельгии и ответственный за переговоры по Brexit Ги Верхофстадт, передает Русская служба ВВС.

Отмечается, что за документ проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах "против" и 83 воздержались.

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"Одобрение Европарламента может означать начало реформы основного договора ЕС. По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, лидеры Венгрии и Чехии поддержали идею создания единой европейской армии.