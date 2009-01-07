ЕС вмешается, если поставки газа завтра не возобновятся

Европейский союз (ЕС) намерен вмешаться в газовый спор России и Украины, если поставки не возобновятся 8 января. Об этом сегодня сообщил премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Марек Тополанек.

"Если поставки не возобновятся к завтрашнему дню, в конфликт придется вмешаться как председательствующей в ЕС стране, так и ЕС в целом", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

По его словам, если России и Украине не удастся придти к компромиссу на переговорах, которые запланированы на 8 января с.г., то эти переговоры придется довести "до самого высокого политического уровня", передает Reuters.