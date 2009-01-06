Поставка российского газа в Венгрию полностью прекратилась

Поставки российского газа в Венгрию полностью прекратились, сообщает AFP. Об этом заявил министр энергетики страны Чаба Молнар (Csaba Molnar).

По его словам, объем поставляемого из России газа неуклонно снижался в течение дня, и к 16.30 поставка полностью прекратилась. Ранее 6 января венгерские власти заявили, что поставки российского газа уменьшились в пять раз.