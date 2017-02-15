Экс-советник Трампа по нацбезопасности рассказал о скандальной беседе с российским послом
Флинн заверил, что не обсуждал вопрос санкций с послом РФ Сергеем Кисляком.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что во время переговоров с российским послом Сергеем Кисляком не шла речь о санкциях, пишет Daily Caller.
Флинн пояснил, что обсуждал с послом РФ факт высылки 35 дипломатов РФ.
"Я никогда не говорил ничего вроде: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-нибудь подобное", - отмечает Флинн.
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В то же время Флинн также выразил обеспокоенность по поводу утечки секретной информации в СМИ, в частности относительно переговоров политиков. Это по его мнению является преступлением.
Напомним, в СМИ появилась информация, что советник по национальной безопасности в администрации президента США Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмены части санкций.
Позже, высокопоставленные чиновники Белого дома изучали контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией
В связи с этим, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечается в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией.