Экс-советник Трампа по нацбезопасности рассказал о скандальной беседе с российским послом

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что во время переговоров с российским послом Сергеем Кисляком не шла речь о санкциях, пишет Daily Caller.

Флинн пояснил, что обсуждал с послом РФ факт высылки 35 дипломатов РФ.

"Я никогда не говорил ничего вроде: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-нибудь подобное", - отмечает Флинн.

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В то же время Флинн также выразил обеспокоенность по поводу утечки секретной информации в СМИ, в частности относительно переговоров политиков. Это по его мнению является преступлением.

Напомним, в СМИ появилась информация, что советник по национальной безопасности в администрации президента США Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмены части санкций.

Позже, высокопоставленные чиновники Белого дома изучали контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией

В связи с этим, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечается в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией.