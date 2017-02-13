В Бельгии джихадиста, который казнил пленника ИГ, отправили в тюрьму из-за телефонного разговора с девушкой
19:24, 13 февраля 2017Мир
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Суд Бельгии впервые приговорил бельгийского джихадиста за преступление, совершенное в Сирии.
Иллюстрация / REUTERS
Суд приговорил 24-летнего Хакима Елуссаки за то, что он, находясь в Сирии, казнил заключенного боевиков террористической организации "Исламское государство", передает Европейская правда.
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Хаким Елуссаки, уроженец Вильвурде под Брюсселем, вернулся в Бельгию в 2013 году после боевых действий в Сирии.
Несколькими месяцами ранее полиция перехватила его телефонный разговор, в котором он рассказывал своей девушке о том, как выпустил пулю в голову заложнику "Исламского государства", поскольку его семья не смогла найти средства на выкуп.
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