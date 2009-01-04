Боевики ХАМАСа расправляются с другими палестинцами

75 членов движения ФАТХ были ранены боевиками движения ХАМАСа, подозревавшими их в сотрудничестве с израильскими войсками или просто за то, что они радовались израильскому вторжению в контролируемый ХАМАСом сектор Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Сторонникам ФАТХа, по информации газеты, стреляли в ноги и ломали руки.

По данным издания, по тем же причинам боевиками ХАМАСа были убиты 35 палестинцев. О том, были ли все убитые членами соперничающего с ХАМАСом палестинского движения ФАТХ, поступает противоречивая информация.

Ожесточенные столкновения между боевиками двух палестинских движений произошли в секторе Газа летом 2007 года. Тогда ХАМАСу удалось установить контроль над сектором. ФАТХ, лидером которого является председатель ПНА Махмуд Аббас, контролирует Западный берег реки Иордан.

Израиль продолжает начатую вечером 3 января наземную операцию в секторе. Израильские войска окружают город Газа.

Лента.ру