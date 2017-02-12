Россия решила не поднимать упавшие с авианосца "Адмирал Кузнецов" истребители - СМИ

Подъем затонувших во время последнего похода в Средиземное море авианосца «Адмирал Кузнецов» истребителей МиГ-29К и Су-33 признан нецелесообразным, сообщили RNS источники в военном ведомстве и авиапроме.

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«После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной», - сказал один из источников на флоте, знакомый с ситуацией.

Он пояснил, что глубина, на которой находятся упавшие истребители, потребовала бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций. «Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы», - сказал собеседник агентства.

Источник в одной из российских фирм, выпускающих корабельные самолеты, сказал RNS, что никакой военно-технической необходимости в подъеме самолетов нет. «На борту самолетов, конечно, есть секретное оборудование, которое не должно попадать в чужие руки. Прежде всего, это аппаратура системы госопознавания. Но при катапультировании летчика это оборудование должно автоматически самоуничтожаться», - сказал собеседник агентства.

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По его словам, вся электроника на борту самолета даже после короткого пребывания в морской воде приходит в негодность. «Есть большие сомнения, чтобы эта аппаратура представляла интерес для специалистов других стран, и кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъему самолетов», - сказал источник.

На единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» базируются истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27. Российский авианесущий крейсер выполнял задачи в рамках операции в Сирии с 8 ноября 2016 года.

В ходе выполнения задач у побережья Сирии российские силы потеряли два истребителя — Су-33 (5 декабря 2016 года) и МиГ-29К (15 ноября). По данным СМИ, первый самолет выкатился за пределы палубы, а второй не долетел до нее из-за технической неисправности. В обоих случаях летчики катапультировались и остались живы. О причинах аварий не сообщалось. Эксперты рассматривали версии ошибки пилотирования и отказ техники.