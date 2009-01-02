В ЕС признали законность исчезновения из эфира 3-х радиостанций в Азербайджане

Лидеры Евросоюза критикуют решение Азербайджана не продлять лицензии на трансляцию ряда западных радиостанций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится речь в соответствующих заявлениях.

Как сообщила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьера СОЛАНЫ Кристина ГАЙАК, Х.СОЛАНА выражает сожаление относительно решения азербайджанского Совета по телевидению и радиовещанию о непродлении лицензий для иностранных радиостанций, что означает фактически остановку их вещания с 1 января 2009 года. По мнению Х.СОЛАНЫ, такое решение лишит слушателей альтернативных источников информации.

Верховный представитель ЕС выразил понимание законных оснований для такого решения Азербайджана, однако выразил уверенность в возможности найти решение для продолжения трансляции Би-Би-Си, радио «Свобода» и «Голоса Америки».

Свое сожаление по поводу прекращения трансляции ряда зарубежных радиостанций в Азербайджане выразило и французское президентство в ЕС в специальном заявлении, распространенном вечером 31 декабря. По мнению французского президентства, такое решение ограничивает плюрализм информации в стране. Кроме того, президентство выразило надежду, что конструктивное решение, уважающее принципы свободы слова и прессы, может быть найдено.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР также выразила серьезную обеспокоенность решением Азербайджана и призвала власти Азербайджана пересмотреть это решение.

Она также напомнила, что Еврокомиссия недавно предложила Азербайджану усиление двусторонних отношений на основе общих демократических ценностей, одной из ключевых среди которых является свобода высказываний и прессы. Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР также выразила готовность помогать Азербайджану в достижении прогресса в этой сфере.