Газпром не получил от Украины денег

ОАО "Газпром" пока не получил денег от НАК "Нафтогаз Украины" за поставки природного газа. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ.

"Деньги мы пока не получили, поэтому говорить о завершении расчетов рано", - цитируют С.КУПРИЯНОВА «Подробности».

"На расчетный счет деньги в счет оплаты задолженности за поставки природного газа в 2008 году не поступали", - также заявил представитель швейцарского трейдера RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, пресс-служба Президента Украины сообщила, что благодаря усилиям и скоординированным действиям Президента Украины, правительства, НАК «Нафтогаз Украины» и Национального банка Украина полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году.

«Проведены платежи не только за ноябрь месяц, но и авансовый платеж за декабрь 2008 года. Таким образом устранены все преграды для заключения взаимовыгодных конструктивных договоренностей с российскими партнерами относительно поставок импортного природного газа украинским потребителям в 2009 году», - отмечается в сообщении.

Также указывается, что Президент Украины выражает уверенность в скорейшем завершении переговоров и еще раз заверяет, что Украина есть и будет надежным транзитером российского газа европейским потребителям.

Как сообщалось, российская сторона оценивает долг "Нафтогаза Украины" ориентировочно в 2 млрд. долл. и требует его погашения до конца года, в противном случае угрожает остановить поставки газа с 1 января 2009 года и повысить цену на него до 418 долл. за тыс. куб. м с нынешних 179,5 долл. за тыс. куб. м.

Переговоры о поставках импортного природного газа в Украину в 2009 году продолжаются.