В Азербайджане закрываются "Радио Свобода", "Голос Америки" и Би-Би-Си

Национальный телерадиосовет Азербайджана сегодня на заседании принял решение о прекращении с 1 января 2009 года вещания на местных частотах программ радиостанций "Свобода", "Голос Америки" и Би-Би-Си.

Одновременно принято решение об обращении в суд об отзыве лицензии у российской радиостанции "Европа плюс", также вещающей на FM-волнах в Азербайджане. Кроме того, НТРС с 2009 года будет полностью вещать на государственном языке. Исключение могут составить новостные, образовательные и просветительские программы при условии использования субтитров, сообщает информагентство "Туран".

В частности, НТРС принял решение не продлевать лицензии указанным радиостанциям и отозвать у них частоты. Причем, в документе отмечается необходимость немедленного исполнения этого решения.

НТРС мотивировал свое решение положениями национального законодательства, согласно которому на местных частотах могут вещать только структуры Азербайджана.