Масштабный полицейский рейд в Турции: за неделю задержаны более 1800 человек

Остальных задержанных подозревают в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и леворадикальных группировок, передает DW со ссылкой на МВД Турции.

Большинство предполагаемых членов ИГ - около 750 человек - были взяты под стражу в ходе масштабной антитеррористической операции 5 февраля. Полицейские рейды проведены в 29 из 81 провинции страны, в их ходе изъяты оружие, боеприпасы и документы, сообщило сегодня турецкое ведомство.

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Как пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовикам стало известно, что ИГ планировало беспрецедентную атаку на территории Турции. Подробности не сообщаются.

16 января турецкая полиция арестовала главного подозреваемого в нападении на стамбульский клуб Reina в новогоднюю ночь, выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова. В результате этого теракта 39 человек погибли и 65 были ранены. Ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство".