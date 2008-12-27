Палестинцы нанесли удар по Израилю: есть жертвы

Палестинские боевики выпустили несколько ракет по югу Израиля, передает Reuters. По словам медиков, в результате обстрела погиб один человек, еще четверо получили ранения средней тяжести. Жертвы и пострадавшие – жители города Нетивот. Палестинская ракета попала в жилой дом.

Ракетный обстрел, который велся стороны сектора Газа, начался спустя несколько часов после того, как ВВС Израиля нанесли авиаудар по палестинскому анклаву.

В результате сегодняшнего авианалета на сектор Газа погибли более 150 палестинцев, 200 получили ранения. По словам палестинских медиков, 120 человек погибли в городе Газа. Еще 23 человека стали жертвами авиаударов, которые были нанесены по Рафаху и Хан-Юнису.

ХАМАС сразу же заявила, что отомстит Израилю. К обещанию также присоединились и другие радикальные палестинские группировки, в том числе «Исламский джихад».

«Всем бойцам отдан приказ предпринять ответные действия после устроенной Израилем резни», - говорится в сообщении «Исламского джихада».

После этого с заявлением выступило Минобороны Израиля. В нем говорится о готовности продолжить военную операцию в секторе Газа.