Израиль нанес массированный авиаудар по позициям ХАМАС
13:03, 27 декабря 2008Мир
2035
Самолеты атаковали сразу 30 целей
Израильская авиация нанесла 27 декабря авиаудар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа, сообщает AFP. Число погибших достигло 120 человек, более 200 получили ранения.
Удар с воздуха был нанесен одновременно по 30 различным целям. По данным Reuters, в результате израильской атаки на главный штаб исламистской полиции погибли по меньшей мере 40 человек.
Телеканал Sky News сообщает, что в Газе произошло по меньшей мере 15 взрывов.
По данным AP, атака на Газу спровоцировала панику среди местного населения. Многие пытаются помочь раненым.
Ранее Израиль пообещал провести операцию против боевиков ХАМАС в ответ на обстрелы израильской территории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter