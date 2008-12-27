Израиль нанес массированный авиаудар по позициям ХАМАС

Израильская авиация нанесла 27 декабря авиаудар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа, сообщает AFP. Число погибших достигло 120 человек, более 200 получили ранения.

Удар с воздуха был нанесен одновременно по 30 различным целям. По данным Reuters, в результате израильской атаки на главный штаб исламистской полиции погибли по меньшей мере 40 человек.

Телеканал Sky News сообщает, что в Газе произошло по меньшей мере 15 взрывов.

По данным AP, атака на Газу спровоцировала панику среди местного населения. Многие пытаются помочь раненым.

Ранее Израиль пообещал провести операцию против боевиков ХАМАС в ответ на обстрелы израильской территории.

Лента.ру