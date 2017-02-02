Associated Press сообщило об угрозах Трампа ввести войска в Мексику, официальные лица отрицают

"У вас там полно плохих парней. Вы прилагает мало усилий, чтобы остановить их. Считаю, что ваши военные боятся, а наши — нет, поэтому я могу прислать их, чтобы позаботиться об этом», — приводит агентство слова Трампа во время беседы, которая состоялась в минувшую пятницу, 28 января.

Читайте такжеБольшинство американцев недовольны первой неделей работы Трампа – соцопрос

Стоит отметить, что из стенограммы агентства не совсем понятно, кого именно Трамп назвал «плохими парнями». Так, мексиканское издание Aristegui Noticias опубликовало другую часть беседы, из которой следует, что Трамп имел в виду торговцев наркотиками, пишет Сноб.

Белый дом и Мехико отвергают сообщения о том, что Трамп в разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил отправить в страну американских военных, сообщает Русская служба Би-би-си.

Министерство иностранных дел Мексики и Белый дом утверждают, что опубликованная предполагаемая стенограмма телефонного разговора Трампа и его мексиканского коллеги является неточной.

Читайте такжеТрамп: Планирование строительства стены на границе с Мексикой "начнется немедленно"

Пресс-секретарь президента Мексики Эдуардо Санчес заявил, что Трамп высказывал недовольство в уважительной манере, а также не угрожал отправкой военных в страну.

"Это совершенно неверно, что президент США угрожал отправить войска в Мексику", - сказал Эдуардо Санчес в интервью радио Formula.

Напомним, Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.