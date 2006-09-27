Разведка США заявляет об угрозе увеличения числа терактов по всему миру

Обнародованный по распоряжению Президента США Джорджа БУША секретный доклад американской разведки предупреждает о росте числа сторонников террористического "джихада" и возможном увеличении числа терактов по всему миру.

Как передает РИА «Новости», в распространенных в Вашингтоне отдельных разделах доклада, с которых по указанию Дж.БУША снят гриф секретности, утверждается, что в мире сейчас происходит рост численности и расширение географического местонахождения "активистов, называющих себя "джихадистами".

"Если эта тенденция будет продолжаться, угрозы для американских интересов внутри страны и за рубежом будут более разнообразными, что приведет к росту терактов по всему миру", - указывается в документе, подготовленном в апреле этого года аппаратом Директора национальной разведки США Джона НЕГРОПОНТЕ на основе разведданных, поступавших в американские спецслужбы по февраль включительно.

В докладе сообщается также, что конфликт в Ираке сейчас "привлекает сторонников глобального джихадистского движения", и что от исхода борьбы с террористами в Ираке во многом зависит безопасность в других частях света.

Противодействие расширению джихадистского движения потребует скоординированных многосторонних усилий, которые будут выходить далеко за рамки просто операций по задержанию или уничтожению террористических лидеров", - предупреждают составители секретного доклада.

Некоторые детали из этого документа попали в воскресенье в газету "Нью-Йорк таймс", вызвав громкий политический скандал в США и обвинения в адрес Дж.БУША в том, что развязанная им в Ираке война усилила террористическую угрозу для Америки. В ответ Белый дом заявил, что "утечка" из документа носит выборочный и тенденциозный характер, и что публикации в СМИ не отражают всей полноты картины и выводов, изложенных в аналитическом докладе спецслужб.