Казахстан предлагает создать КЭС

Казахстан готов приступить к проработке вопроса о создании Каспийского экономического сотрудничества.

Об этом вчера в Министерстве иностранных дел Казахстана на 24-м заседании специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств заявил министр иностранных дел Казахстана Марат ТАЖИН, сообщает информагентство "Туран".

"Хотел бы затронуть вопрос о создании организации Каспийского экономического сотрудничества, который обсуждался в октябре текущего года в Астрахани в рамках межправительственной конференции", - сказал М.ТАЖИН.

"Состоявшиеся переговоры и обмен мнениями показали, что идея имеет право на жизнь, и казахстанская сторона выражает готовность приступить уже к конкретной проработке данного вопроса", - отметил он.

По словам М.ТАЖИНА, "проект совместного заявления, которое планировалось принять по итогам указанной конференции, мог бы лечь в основу содержательной части предстоящего саммита прикаспийских государств в Баку".

"Я хотел бы отметить, что эти элементы являются лишь частью будущего правового статуса Каспийского моря. На наш взгляд, они могли бы стать своеобразной "дорожной картой" прикаспийских государств на ближайшую перспективу, которая создала бы прочную правовую основу наших государств", - сказал М,ТАЖИН.

Последний саммит глав прикаспийских государств, посвященный вопросам правового статуса Каспийского моря, прошел 16 октября 2007 года в Тегеране. На этом мероприятии было решено, что следующая встреча в таком же формате будет проведена через год в Баку. Ожидается, что саммит состоится в Баку в конце первого квартала 2009 года.