Обама поддержал акции протеста в США из-за иммиграционного указа Трампа

Соответствующее заявление в твиттере опубликовал представитель Обамы Кевин Льюис, передает Republic.

«Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, – это именно то, что мы ожидаем от них, когда американские ценности находятся под угрозой», – сказано в сообщении.

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Льюис добавил, что Обама «обрадован уровнем участия» американцев в акциях против данного указа.

Издание Politico отметило, что это заявление стало первым после ухода Обамы с поста президента США.

Как сообщал УНИАН, после запрета Трампом въезда отдельным категориям мигрантов, на улицах США не утихают протесты.