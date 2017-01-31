Обама поддержал акции протеста в США из-за иммиграционного указа Трампа
Экс-президент США Барак Обама поддержал граждан страны, которые организовали протестные акции из-за указа действующего американского президента Дональда Трампа об изменении миграционной политики.
Соответствующее заявление в твиттере опубликовал представитель Обамы Кевин Льюис, передает Republic.
«Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, – это именно то, что мы ожидаем от них, когда американские ценности находятся под угрозой», – сказано в сообщении.
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Льюис добавил, что Обама «обрадован уровнем участия» американцев в акциях против данного указа.
Издание Politico отметило, что это заявление стало первым после ухода Обамы с поста президента США.
Как сообщал УНИАН, после запрета Трампом въезда отдельным категориям мигрантов, на улицах США не утихают протесты.