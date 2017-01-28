На Мадагаскаре свадебный кортеж упал с моста, молодожены и более 40 человек погибли

На Мадагаскаре сегодня произошла авария с участием свадебного кортежа. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что грузовик, который перевозил гостей и родственников молодоженов, упал с моста в реку вблизи города Анджозоробе (около 90 км к северо-востоку от столицы Антананариву).

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"45 человек, в том числе 9 детей, 27 женщин и 9 мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Большинство из погибших утонули. Погибшие были участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара", - говорится в сообщении.

Молодожены в момент аварии также были внутри грузовика. Причина аварии на данный момент остается неизвестной, потому что водитель также был среди погибших.