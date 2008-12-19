Избранный президент США Барак Обама выбрал еще четырех членов своей команды. В ходе пресс-конференции в Чикаго он сообщил, что секретарем по вопросам транспорта станет республиканец Рей ЛаХуд, секретарем по вопросам труда будет назначена Хильда Солис (Республиканская партия), пост нового торгового представителя США займет бывший мер Далласа Рон Кирк, а главой Управления по делам малых предприятий станет Карен Миллс, ранее занимавшийся венчурными инвестициями, передает Associated Press.

Б.Обама отметил, что "эти люди помогут преодолеть кризис и создать 2,5 млн новых рабочих мест".

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