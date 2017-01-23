В Японии лев напал на людей в питомнике вблизи Токио

В Японии вблизи Токио лев в питомнике-студии компании Shonan Animal Production напал на двух надзирателей. Об этом сообщает Kyodonews.

Сообщается, что в результате нападения животного серьезные травмы головы и ног получили мужчина и женщина.

Лев напал на людей, когда трое надзирателей мыли клетку 10-летней животного, готовясь к съемке. Животное в это время было на цепи.

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Сообщается, что компания Shonan Animal Production разводит животных для разнообразных фото - и видеосъемок.

Как сообщал УНИАН ранее, в Китае впервые робот, созданный для обучения детей, "напал" на человека.

Инцидент произошел на выставке China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby был оставлен без присмотра на некоторое время, после чего он неожиданно "врезался" в стеклянную палатку и травмировал посетителя.

Пострадавшего с травмами госпитализировали сразу после неконтролируемых действий работа. Отмечается, что Little Chubby был разработан для обучения детей в возрасте от 4 до 12 лет.