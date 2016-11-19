В Китае впервые робот "напал" на человека и травмировал его

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на What's on Weibo.

Инцидент произошел на выставке China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby был оставлен без присмотра на некоторое время, после чего он неожиданно "врезался" в стеклянную палатку и травмировал посетителя.

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Пострадавшего с травмами госпитализировали сразу после неконтролируемых действий робота.

Отмечается, что Little Chubby был разработан для обучения детей в возрасте от 4 до 12 лет.

Сейчас, кажется, что робот имеет серьезные недостатки, и родителям следует дважды подумать перед тем, как купить его для своего ребенка

Некоторые пользователи сети в Китае побаиваются, что инцидент сигнализирует о начале вторжения роботов. Другие пишут, что Little Chubby, возможно, просто несчастлив от того, что является роботом, сделанным в Китае (made-in-China robot).