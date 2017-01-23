В Иране готовы возобновить разработку ядерного оружия в случае отказа США от достигнутого соглашения

О реакции Тегерана на возможную смену внешнеполитического вектора США с приходом к власти администрации президента Дональда Трампа рассказал вице-президент Ирана, глава Организации по ядерной энергетике Али Акбар Салехи в интервью телеканалу CBC в воскресенье, 22 января, передает ZN.ua.

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Вице-президент заверил, что Иран может быстро не только вернуться на прежний уровень разработок, но и существенно его превзойти.

Салехи подчеркнул, что не хочет принимать такое решение, но готов к такому развитию событий.

Комментируя инаугурационную речь Трампа, Салехи обратил внимание, что новый президент не упоминал Иран. В Тегеране это расценили как позитивный сигнал.

Нанопним, во время своей избирательной кампании избран будущий президент США Дональд Трамп заявлял о возможности «разорвать» или пересмотреть соглашение об ограничении атомных программ Ирана в обмен на отмену санкций. Трамп также критиковал соглашение за то, что она, по его мнению, гарантирует Ирану слишком много.