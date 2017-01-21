В США участники "Марша женщин" выразят несогласие с Трампом

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время президентской кампании Дональда Трампа часто критиковали за его поведение в отношении женщин. Поэтому в первый после инаугурации Трампа день, много женщин в Вашингтоне и по всей стране выражают свое несогласие с ним.

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Тысячи участниц со всей страны должны приехать в субботу в Вашингтон на главный «Марш женщин». Подобные акции пройдут также в других городах США и в других странах мира.

Организаторы акции заявляют, что они хотят, чтобы их голос услышали в первый рабочий день администрации Дональда Трампа.

«Марш женщин» в Вашингтоне отправит сигнал нашей власти в первый рабочий день в офисе, а также мировые, относительно прав женщин и прав человека», – говорится в сообщении организаторов.

Организаторы акции отмечают, что несмотря на название, к акции могут присоединиться все, не только женщины.

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Организаторы ожидают, что в «Марше женщин» в Вашингтоне примет участие около 200 тысяч человек.

Организаторы призывают участников мирных протестов.

Марш состоится на следующий день после инаугурации Дональда Трампа на посту президента, которая также сопровождалась протестами в Вашингтоне.