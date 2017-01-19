В США рассматривают приглашение на переговоры по Сирии

Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщает Радио Свобода.

Источник в Государственном департаменте США сообщил, что Вашингтон получил приглашение, теперь изучает его.

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Президент Сирии Башар Асад заявляет, что на мирных переговорах в столице Казахстана на следующей неделе стороны сосредоточатся на обеспечении прекращения боевых действий в Сирии, чтобы позволить доступ гуманитарной помощи по всей стране. Как заявил Асад в интервью японскому телевидению, непонятно, будет ли политический диалог на встрече, «поскольку неясно, кто будет принимать в ней участие».

Переговоры запланированы на 23 января в Астане.

Москва и Анкара были посредниками в достижении соглашения о прекращении огня между силами Асада и повстанческими группами в конце декабря, но насилие продолжается, особенно вокруг столицы Сирии Дамаска.

Повстанческие группы, которые должны принять участие в мирных переговорах, говорят, что будут обсуждать только поддержание неустойчивого перемирия и улучшения доступа гуманитарной помощи.

Россия, Иран и Турция продвигали идею сирийских мирных переговоров после того, как сирийские правительственные войска в прошлом месяце взяли под контроль Алеппо, которое большую часть конфликта в Сирии было оплотом повстанцев.

Иран и Россия являются ключевыми сторонниками президента Сирии Башара Асада в гражданской войне, тогда как Турция поддерживает повстанческие группы.