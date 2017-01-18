В ответ на угрозы и насмешки журналисты пообещали "выключать" Трампа

Письмо опубликовано на сайте американского журнала для журналистов Columbia Journalism Review, издаваемого Высшей школой журналистики при Университете Колумбия, передает "Украинская правда".

Журналисты отмечают, что Трамп продолжает линию поведения, которую он использовал во время предвыборной кампании, и осознанно усложняет отношения со СМИ.

"Вы использовали Twitter, чтобы насмехаться и угрожать отдельным журналистам, и призвали своих сторонников поступать так же. Вы выступали за более свободные законы о клевете и угрожали многочисленными исками", – говорится в письме.

"Вы избегали прессы, если была такая возможность, и нарушили нормы формирования пресс-пула и регулярных пресс-конференций. Вы высмеяли инвалидность журналиста, который написал то, что вам не нравится", – добавляется в нем.

Журналисты отмечают, что такая линия поведения – личный выбор президента, ведь Конституция защищает свободу прессы и не диктует президенту, когда проводить пресс-конференции и как относиться к СМИ.

"Однако, если вы имеете полное право устанавливать основные правила взаимодействия с прессой, мы можем поступать так же. Это, в конце концов, наше эфирное время и колонки, на которые вы хотите повлиять. Мы, не вы, решаем, как лучше работать для наших читателей, слушателей и зрителей", – заявляют журналисты.

Она подчеркивают, что будут публиковать материалы независимо от доступа к администрации президента США, могут отказываться от освещения публичных событий или участия в "офф-рекорд" – по своему усмотрению. Также СМИ сами будут определять, сколько эфирного времени давать представителям Трампа.

"Мы будем добиваться того, чтобы получить вашу точку зрения, даже если вы будет ограждать нас от себя. Но это не означает, что мы дадим эфир или газетную колонку людям, которые регулярно искажают истину или манипулируют ею", – заявляют журналисты.

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"Мы укажем, когда они будут так поступать, и оставляем за собой право в самых вопиющих случаях запретить им появляться в наших изданиях", – добавляют они.

Американские журналисты, среди прочего, декларируют свое единство, чтобы не дать Трампу воспользоваться состязательностью СМИ.

"Мы играем в долгую игру. Наилучший сценарий: вы пробудете на этой работе 8 лет", – отмечают журналисты и обещают, что будут работать на укрепление демократии.

"Вы заставили нас вспомнить самые фундаментальные вопросы: кто мы и для чего мы здесь. За это мы наиболее признательны", – заявляют они.