Барак Обама сменил Путина

Избранный Президент США Барак ОБАМА назван "Человеком года" по версии журнала Time.

Как сообщает «Лента.ру», ближайшими соперниками Б.ОБАМЫ оказались министр финансов США Генри ПОЛСОН, Президент Франции Николя САРКОЗИ, губернатор Аляски Сара ПЭЙЛИН и китайский кинорежиссер Чжан ИМОУ.

Главным достижением Б.ОБАМЫ назван тот факт, что он выиграл "одни из самых безумных" выборов в истории США и завоевал место 44-го Президента США: вопреки своему сравнительно небольшому политическому опыту, "смешному имени", противостоянию сильных противников и расовым предрассудкам.

На обложку Time помещен портрет нового американского лидера, выполненный художником Шепардом ФЭЙРИ (Shepard Fairey). Плакат с этим портретом был выпущен на раннем этапе избирательной кампании Б.ОБАМЫ и впоследствии получил широкую известность. Бумажная версия номера, посвященного Человеку года, появится в продаже в пятницу.

Звание “Человека года” присуждается журналом Time лицу (а также группе лиц, идее и так далее), которое оказало наибольшее влияние на события уходящего года. В прошлый раз, в 2007 году, Time признал “Человеком года” российского Президента Владимира ПУТИНА, который в настоящее время занимает пост главы правительства РФ.