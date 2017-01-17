Советник Трампа заявил, что россияне "готовы есть снег". Песков уточнил

Советник избранного президента США Энтони Скарамуччи, который принимает участие в Давосском форуме, заявил журналистам, что санкции, введенные против России администрацией Барака Обамы, имели "противоположный эффект из-за характера русских людей", передает Русская служба Би-би-си.

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили ваш народ вокруг президента", - сказал Скарамуччи.

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Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как в Кремле относятся к этим словам.

"То, что санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно", - сказал Песков.

"Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, 14 января покидающий пост президента Барак Обама на год продлил санкции, введенные против России в марте 2014 года санкции. Обама связал продление санкций с аннексией Крыма и той ролью, которая Россия, по мнению Вашингтона, играет в вооруженном конфликте на востоке Украины.