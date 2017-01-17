В Египте в результате атаки боевиков на КПП погибли восемь полицейских
Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в египетской провинции Вади-эль-Гедид. Погибли как минимум восемь полицейских, трое ранены.
Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел страны, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Атака произошло в 20:15 по местному времени. КПП Накб находится в 600 км к югу от Каира.
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В ходе боестолкновения двое боевиков были уничтожены. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.
Исламистское движение активизировалось в Египте три года назад, отмечает Reuters. Когда ставший президентом генерал Абдул-Фаттах Ас-Сиси возглавил военный переворот, приведший к отставке президента Мухаммеда Мурси.
Как сообщал УНИАН, ранее группа неизвестных, вооруженных гранатометами, атаковала блокпост рядом с полицейским участком в городе эль-Ариш на севере Синайского полуострова. В результате нападения погибли как минимум девять египетских полицейских и один мирный житель, более 20 человек получили ранения.