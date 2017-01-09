В Египте в результате атаки на блокпост погибли 10 человек

В результате нападения погибли как минимум девять египетских полицейских и один мирный житель, более 20 человек получили ранения. Кроме того, убито пять нападавших, передает DW.

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Отмечается, что сначала смертник направил к КПП грузовик, начиненный взрывчаткой, но сотрудникам сил безопасности удалось прицельным огнем вызвать взрыв бомбы до того, как автомобиль достиг блокпоста. После этого боевики начали обстреливать участок из гранатометов.

По данным МВД Египта, нападавших было около двадцати. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.