В Гамбии от многочисленных укусов собаки погиб сын избранного президента
00:33, 17 января 2017Мир
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В городе Манджаи от многочисленных укусов собаки погиб восьмилетний сын новоизбранного президента Гамбии Адама Барроу. Мальчик по имени Хабибу умер по дороге в больницу.
Избранный президент Гамбии Адам Барроу / REUTERS
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на BBC.
Как сообщается, избранный президент не смог приехать на похороны своего сына, поскольку африканская региональная организация ЭКОВАС в целях безопасности ему посоветовала оставаться в Сенегале до четверга, - запланированной даты его инаугурации.
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Отмечается, что Барроу выиграл выборы еще в прошлом году, однако действующий президент Яхья Джамме его победу не признает.
Кроме того, по информации ЭКОВАС, рассматривается вероятность военного вмешательства, чтобы заставить действующего президента отказаться от власти.
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