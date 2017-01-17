В Гамбии от многочисленных укусов собаки погиб сын избранного президента

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на BBC.

Как сообщается, избранный президент не смог приехать на похороны своего сына, поскольку африканская региональная организация ЭКОВАС в целях безопасности ему посоветовала оставаться в Сенегале до четверга, - запланированной даты его инаугурации.

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Отмечается, что Барроу выиграл выборы еще в прошлом году, однако действующий президент Яхья Джамме его победу не признает.

Кроме того, по информации ЭКОВАС, рассматривается вероятность военного вмешательства, чтобы заставить действующего президента отказаться от власти.