Кремль отреагировал на слова Трампа о снятии санкций с РФ в обмен на сокращение ядерного арсенала

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется, как вы знаете», - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ возможность сокращения ядерного оружия.

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Говоря о возможном снятии санкций с РФ взамен сокращения ядерного оружия, Песков сказал: «Давайте наберемся терпения, дождемся вступления господина Трампа в должность, и потом будем давать оценки тем или иным инициативам».

При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что для российского государства снятие санкций не является главной целью.

«Он (Путин) несколько раз повторял, что санкции – не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане нашего общения с зарубежными партнерами. Россия не была инициатором введения этих рестрикций, и Россия не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.