ЕС через несколько лет расширится до 33 стран

Евросоюз через несколько лет расширится до 33 стран-членов, убежден президент председательствующей в ЕС Франции Николя Саркози.

"Я убежден, что через несколько лет Европа (ЕС) будет включать 33 страны-члена, за счет Балкан", - сказал французский лидер на пресс-конференции в Страсбурге, которая транслировалась в пресс-центре Европарламента в Брюсселе.

Хорватия имеет статус кандидата в члены ЕС, ожидается, что она присоединится к ЕС в 2010 году. В понедельник заявку на членство в ЕС подала Черногория. "Европейские перспективы" имеют также Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.

РИА “Новости”