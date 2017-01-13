"Денег, как известно, нет": Медведев вновь оконфузился, посетовав на "сложную" жизнь россиян

В этот раз Медведев высказался во время церемонии награждения премиями правительства России 2016 года в области СМИ, пишет РИА «Новости».

«Жизнь - штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», - заявил Медведев.

При этом Медведев добавил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые 13 января, «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».

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Как сообщал УНИАН, 23 мая премьер-министр РФ Медведев во время встречи с жителями оккупированного Россией Крыма заявил, что решение об очередной индексации пенсий в стране не принималось, поскольку на это нет денег.

Диалог Медведева с жителями оккупированного Крыма взорвал соцсети.