Турецкие депутаты подрались во время обсуждения расширения полномочий Эрдогана (фото, видео)

Об этом сообщает Reuters.

Депутаты от правящей "Партии справедливости и развития" и главной оппозиционной «Республиканской народной партии» начали толкать и бить друг друга, после того, как они заблокировали трибуну Ассамблеи.

Несмотря на столкновения, третья, четвертая и пятая статьи законопроекта из 18 статей были утверждены на парламентской сессии, которая продолжалась до утра четверга. Планируется, что обсуждение будет возобновлено днем 12 января.

Законопроект нуждается в поддержке, по крайней мере, 330 депутатов парламента из 550. ПСР имеет 316 депутатов, которые имеют право голоса, и «Партия националистического движения» (ПНД), что также поддерживает законопроект, имеет 39 депутатов.

Реформа позволит Эрдогану назначать и увольнять министров правительства, вернуть руководство правящей партией, и управлять ею до 2029.

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ПСР вместе с националистической ПНД, которые проталкивают изменения в конституцию, считают, что Эрдоган принесет стране сильное руководство, необходимое для недопущения возврата хрупких коалиционных правительств прошлого.

Оппозиция – «Республиканская народная партия» и про-курдская «Демократическая партия народов», – опасаются, что реформа приведет к авторитаризму.