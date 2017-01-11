РФ в информационной войне против Швеции распространяла выдуманные новости – шведские эксперты

Об этом пишет The Guardian.

Шведский институт международных отношений констатировал в комплексном исследовании, что Швеция является объектом "широкого спектра активных мероприятий", направленных на "усложнение ее способности генерировать общественную поддержку в проведении своей политики".

Исследование показало, что Россия распространяла отчеты, что вводят в заблуждение аудиторию.

В информационной войне РФ против Швеции использовались поддельные документы и производились готовые новости, которые появились в шведских СМИ и были впоследствии подхвачены российским сайтом «Спутник» и "другими источниками российской публичной дипломатии" и вещания для международной аудитории.

В докладе признается, что было невозможно для исследователей точно установить, где и как фейки и поддельные рассказы были собраны, но подчеркивается, что они соответствуют стратегическим целям России.

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Основной целью Москвы было «сохранить геостратегический статус-кво» за счет минимизации роли НАТО в Балтийском регионе и удержания Швеции от международного военного союза, говорится в исследовании.

"Мы считаем, что это демонстрирует намерение влиять на принятие решений", – заявил в интервью газете Dagens Nyheter Мартин Краг, один из авторов доклада.

Исследование выявило 26 фальшивок, которые всплыли в Швеции в период между концом 2014 года и до середины 2016 года. Самые первые появились на "непонятных сайтах России и / или шведском языке". Некоторые из них направляются якобы от имени шведских лиц, принимающих решения, для увеличения впечатления подлинности, добавил он.

Согласно докладу, десять фейков были связаны непосредственно со шведскими делами, три из которых были рассмотрены подробно. Одна из подделок была в качестве письма в феврале 2015 года якобы от министра обороны Швеции главному директору производителя вооружений BAE Systems Bofors, в котором речь шла о продаже оружия Украине.

Другой фейк создан якобы от имени главного международного прокурора Швеции, который якобы отверг несуществующий запрос от Украины по делу против шведского гражданина, обвиняемого в совершении военных преступлений.

Третий фейк – подробно поддельный сговор между Швецией и НАТО тайно отправлять оружие «Исламскому государству» через территорию Турции.

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В исследовании говорится, что фальшивки содержат достаточное количество фактических и других ошибок, что позволяют властям объявить их подделками, но, как отмечает издание, они уже были широко распространены в соцсетях, на шведских и российских веб-сайтах, а в одном случае, в средствах массовой информации.

Также в докладе отмечается, что одной из составляющих информационной войны против Швеции является «армия троллей», что ориентируется на журналистов и ученых.

Другой из авторов доклада Себастьян Асберг сказал Радио Швеции, что ключевым инструментом России была шведскоязычная версия российского государственного сайта новостей «Спутник», который опубликовал 4000 историй в период между 2015 и весной 2016 года, когда он был закрыт.

Подавляющее большинство таких «новостей» попали в такие категории, как "кризис на Западе", "положительный образ России", "западная агрессия", "международная симпатии к России", "неудачи западной политики" и "подразделения в западном альянсе", говорится в докладе.

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Многие из фейков крайне негативно изображали НАТО и Европейский Союз, сказал Асберг, добавив, что ложная информация пробилась и в парламентские дебаты.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен сообщил на национальной конференции обороны на этой неделе, что он "не может исключить", что Россия постарается повлиять на следующие выборы в стране, которые состоятся в 2018 году.

Как ранее сообщал УНИАН, Швеция пересматривает свои системы связи для экстренных служб и служб безопасности из-за напряженности в Балтийском регионе, усиленной действиями России в Украине.