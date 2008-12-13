Интересы РФ в Грузии будет представлять... Швейцария

Российская Федерация подписала соглашение со Швейцарией о представительстве своих интересов в Грузии.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, сегодня в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА с начальником Федерального департамента (министром) иностранных дел Швейцарии М.КАЛЬМИ-РЕ произошел обмен нотами, составляющими Соглашение между Россией и Швейцарией об образовании секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии.

Кроме этого, швейцарской стороне была выражена признательность за готовность представлять интересы Российской Федерации в Грузии в условиях разрыва дипломатических отношений со стороны Тбилиси.

«Признательны нашим швейцарским коллегам за такую договоренность. Она, безусловно, будет отвечать интересам нормализации обстановки и, в конечном счете, поддержания контактов между российским и грузинским народами», - сказал С.ЛАВРОВ.

Как известно, после августовского грузино-российского конфликта Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ.