У Трампа назвали дату его первой пресс-конференции

Об этом заявила советник Трампа Келлиэн Конуэй, передает СNN.

По ее словам, дата пресс-конференции – 11 января — согласована с Трампом.

Ранее Трамп не собирал журналистов после своей победы на выборах президента США, а общался со своими избирателями и прессой с помощью Twitter и интервью.

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Отмечается, что новоизбранный президент США намеревался провести пресс-конференцию в середине декабря, однако отложил ее.

Ранее Обама, который поддерживал соперницу Трампа Хиллари Клинтон, заявил, что стремится обеспечить плавный переход власти, несмотря на серьезные политические разногласия с его преемником.