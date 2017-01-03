У Трампа назвали дату его первой пресс-конференции
18:36, 03 января 2017Мир
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Первую большую пресс-конференцию Дональда Трампа после его избрания президентом США планируется провести 11 января.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом заявила советник Трампа Келлиэн Конуэй, передает СNN.
По ее словам, дата пресс-конференции – 11 января — согласована с Трампом.
Ранее Трамп не собирал журналистов после своей победы на выборах президента США, а общался со своими избирателями и прессой с помощью Twitter и интервью.
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Отмечается, что новоизбранный президент США намеревался провести пресс-конференцию в середине декабря, однако отложил ее.
Ранее Обама, который поддерживал соперницу Трампа Хиллари Клинтон, заявил, что стремится обеспечить плавный переход власти, несмотря на серьезные политические разногласия с его преемником.
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