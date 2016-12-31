В Анкаре задержали ИГИЛовцев, подозреваемых в подготовке теракта в новогоднюю ночь

В полиции уверены, что восемь членов ИГИЛ планировали осуществить теракт в новогоднюю ночь. Об этом сообщает "Анадолу".

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В рамках операции сотрудники полиции изъяли много документов, связанных с организацией, в местах, где скрывались террористы.

В полиции отмечают, что в общей сложности 277 человек погибли в результате терактов ИГИЛ в Турции.