В Анкаре задержали ИГИЛовцев, подозреваемых в подготовке теракта в новогоднюю ночь

17:00, 31 декабря 2016
Мир
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Восемь членов группировки "Исламское государство" задержало антитеррористическое подразделение полиции Анкары в субботу.

Иллюстрация / REUTERS

В полиции уверены, что восемь членов ИГИЛ планировали осуществить теракт в новогоднюю ночь. Об этом сообщает "Анадолу".

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В рамках операции сотрудники полиции изъяли много документов, связанных с организацией, в местах, где скрывались террористы.

В полиции отмечают, что в общей сложности 277 человек погибли в результате терактов ИГИЛ в Турции.

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Теги: #Турция#ИГИЛ#Анкара